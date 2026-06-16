Openbare hoorzitting in gemeentehuis Asten

Op donderdag 2 juli organiseert de bezwaarschriftencommissie een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Asten. Tijdens de zitting wordt een bezwaar besproken tegen een besluit van de gemeente Someren.

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De hoorzitting begint om half acht 's avonds en vindt plaats aan het Koningsplein 3 in Asten. Op de agenda staat een bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag door het college van burgemeester en wethouders van Someren. Het gaat om een verzoek tot verplaatsing van de inrit van een woning aan de Waterlaat 29 in Someren.

Het besluit dat ter discussie staat, is genomen op 17 maart 2026. De agenda van de hoorzitting is onder voorbehoud van wijzigingen. Dit betekent dat de onderwerpen nog kunnen veranderen.

De bezwaarschriftencommissie van Asten-Someren behandelt deze zaak tijdens een openbare bijeenkomst. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn. De commissie speelt een belangrijke rol in het beoordelen van bezwaren tegen gemeentelijke besluiten.