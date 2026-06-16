GRIP-wagen brengt afvalinzameling naar Asten en omgeving

De GRIP-wagen komt op 26 juni naar Ommel en Asten om afval in te zamelen.

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Op dinsdag 26 juni kunnen inwoners van Ommel tussen half twee en half drie 's middags hun afval inleveren bij de GRIP-wagen op het Onze Lieve Vrouweplein. Daarna rijdt de wagen op zaterdag 1 juli verder naar Asten en Heusden. In Asten is de wagen van negen tot elf uur 's ochtends op het Burgemeester Ruttenplein tijdens de markt. Later op de dag, tussen half twee en half drie, staat de wagen op het Vorstermansplein in Heusden.

Bij de GRIP-wagen kan gratis afval worden ingeleverd dat niet in de container hoort, zoals klein chemisch afval. Het moet wel om kleine hoeveelheden gaan, bijvoorbeeld ter grootte van een boodschappentas. Vergeet niet om uw milieupas mee te nemen als u langskomt.

De GRIP-wagen is een initiatief om inwoners te helpen bij het verantwoord afvoeren van afval. Meer informatie over andere data en locaties is te vinden op de website van de gemeente Asten.