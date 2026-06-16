Toekomst binnensport Asten: drie opties

De gemeente Asten onderzoekt drie scenario’s voor de binnensportaccommodaties. Op 1 juli worden schetsontwerpen gepresenteerd en inwoners kunnen hun ideeën delen.

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De gemeente Asten wil de binnensportaccommodatie en het zwembad vernieuwen. Er zijn drie mogelijke plannen: renovatie van sporthal De Schop, nieuwbouw in fases aan de Lienderweg of volledige nieuwbouw aan de Beatrixlaan.

Bij de optie voor nieuwbouw aan de Beatrixlaan wordt ook gekeken naar oplossingen voor netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet daar vol zit. Mogelijkheden zijn een energiehub, een plek waar energie wordt verzameld en verdeeld, of aansluiting op een warmtenet.

Werksessie op 1 juli

Om inwoners te betrekken bij de plannen organiseert de gemeente op 1 juli een werksessie. Tijdens deze bijeenkomst worden schetsontwerpen gepresenteerd en wordt uitleg gegeven over het verdere proces. Inwoners kunnen dan hun reacties en ideeën delen.

De werksessie vindt plaats in het gemeentehuis van Asten en begint om zeven uur ’s avonds. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie. Zo werkt de gemeente samen met inwoners aan toekomstbestendige sport- en zwemvoorzieningen.