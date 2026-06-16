Laarbeek sluit 2025 af met overschot van 4,9 miljoen

De gemeente Laarbeek heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 4,9 miljoen euro. Dit is 2,8 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Toch blijven er financiële onzekerheden voor de toekomst, vooral vanaf 2028. De gemeenteraad bespreekt de cijfers tijdens de vergadering op 2 juli.

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De jaarrekening van 2025 toont dat Laarbeek het jaar veel beter heeft afgesloten dan verwacht. Oorspronkelijk werd een tekort van 1,3 miljoen euro begroot, maar gaandeweg werd duidelijk dat er juist een overschot zou ontstaan. Dit kwam onder andere door hogere vergoedingen van het Rijk en lagere personeelskosten.

Het overschot is voornamelijk te danken aan extra financiering vanuit het Rijk. Deze werd onder meer verstrekt voor opvang, betaalbare woningen en zorg. Daarnaast leverden duurzame keuzes in het zorgaanbod financiële meevallers op. Hoewel de gemeente personeel moest inhuren vanwege niet ingevulde vacatures, drukten deze kosten vooral op specifieke projecten.

Uitbreiding en verduurzaming

In 2025 werkte de gemeente Laarbeek ook aan diverse projecten. Zo werden voorbereidingen getroffen voor woningbouwlocaties en een bedrijventerrein in Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout. Verder richtte de gemeente zich op het verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, evenals de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

Onzekerheid na 2027

Ondanks het positieve resultaat blijft de financiële toekomst van Laarbeek onzeker. Vanaf 2028 verwacht de gemeente een tekort, mede doordat het Rijk de financiering fors heeft bijgesteld. Een tijdelijke compensatie voor jeugd en Wmo biedt tot 2027 enige ruimte, maar daarna is aanvullende financiering onzeker.

Om de situatie beheersbaar te houden, wil het college van B&W structurele tekorten vanaf 2028 beperken tot minder dan 1 miljoen euro per jaar. Mochten extra middelen van het Rijk uitblijven, dan zijn aanvullende maatregelen nodig om de begroting stabiel te houden. De gemeenteraad bespreekt deze plannen op 2 juli.