Cranendonck helpt woningeigenaren met isoleren

De gemeente Cranendonck biedt hulp bij het isoleren van woningen. Meer dan 1.000 woningeigenaren kunnen gebruikmaken van landelijke en gemeentelijke subsidies.

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De gemeente Cranendonck start een campagne om inwoners te informeren over subsidies voor isolatie. Sinds 2023 zijn al 1.150 isolatiemaatregelen uitgevoerd met landelijke subsidie en 200 maatregelen met gemeentelijke steun. Samen goed voor 78.000 vierkante meter isolatie, wat gelijk staat aan tien voetbalvelden.

Door te isoleren kunnen inwoners hun energierekening verlagen en meer comfort in huis krijgen. Het gaat om maatregelen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Wethouder Wouter Boelens benadrukt dat er nu een unieke kans is om gebruik te maken van beschikbare subsidies.

Campagne voor subsidiecheck

Veel inwoners weten niet welke subsidies er zijn of dat deze gecombineerd kunnen worden. Daarom start Cranendonck de campagne ‘Laat jouw subsidie niet lopen’. Via een gratis persoonlijke subsidiecheck helpt de gemeente woningeigenaren inzicht te krijgen in de kosten en mogelijkheden voor isolatie. Een medewerker van de gemeente kijkt samen met de woningeigenaar naar de beste opties.

Inwoners met slecht geïsoleerde woningen en een WOZ-waarde onder 477.000 euro kunnen naast de landelijke ISDE-subsidie ook een extra gemeentelijke subsidie aanvragen. Deze subsidies zijn te combineren, wat de kosten voor isoleren aanzienlijk kan verlagen.