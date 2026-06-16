Gemeenteraad Gilze en Rijen kiest voor samenwerking

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft een uniek raadsakkoord gepresenteerd. Met ‘Eén koers voor 4 dorpen’ werken alle fracties samen aan dezelfde doelen in plaats van oppositie en coalitie. Het akkoord wordt op 29 juni vastgesteld en daarna uitgewerkt.

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Voor het eerst in de geschiedenis van Gilze en Rijen hebben alle fracties van de gemeenteraad een gezamenlijk raadsakkoord opgesteld. Onder leiding van procesbegeleider René Peerenboom kwamen zij tot het akkoord ‘Eén koers voor 4 dorpen’. Het document vormt de basis voor een nieuwe manier van besturen, waarbij samenwerking centraal staat.

De bestuursperiode 2026–2030 zal daardoor anders worden ingericht. Alle partijen werken samen aan dezelfde doelen, met als doel inwoners meer te betrekken bij het beleid en het bestuur transparanter te maken. Deze aanpak vervangt de traditionele verdeling tussen coalitie en oppositie.

Vergadering in Rijen

Op maandag 29 juni wordt het akkoord vastgesteld tijdens een extra raadsvergadering in het gemeentehuis in Rijen. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en is openbaar toegankelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering ook via een livestream volgen.

Na de vaststelling wordt het akkoord uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het nieuwe college krijgt de taak om dit programma in de komende maanden vorm te geven, zodat de doelen uit het akkoord in de praktijk worden gebracht.

Fractievoorzitters betrokken

Alle fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben meegewerkt aan het akkoord. Dit zijn Janet Frankemölle (CDA), Hans van Nistelrooij (VVD), Antonet Krol (D66), Maarten van Haperen (Gemeentebelang), Jessie Berkeveld (PRO), Paul van Dongen (Groen Gilze en Rijen) en Ruud van Iersel (Kern ’75).

Meer informatie over het raadsakkoord en de gemeenteraadsvergadering is te vinden op de website van de gemeente Gilze en Rijen.