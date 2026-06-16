Eerste trainingsweek Helmond Sport: kom kijken in Stiphout

Helmond Sport start op maandag 22 juni met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tijdens de eerste trainingsweek zijn meerdere sessies op sportpark Molenven in Stiphout toegankelijk voor supporters.

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De spelersgroep van Helmond Sport begint de trainingsweek met een besloten testdag op maandag 22 juni. Op deze dag is er geen openbare training. Vanaf dinsdag 23 juni kunnen fans de ploeg wel aan het werk zien tijdens meerdere openbare sessies.

Op dinsdag staan er twee trainingen op het programma, om half elf en half vier. Donderdag 25 juni volgen opnieuw twee sessies op dezelfde tijdstippen. Op vrijdag 26 juni is er een training om kwart over elf, en op zaterdagochtend 27 juni begint de laatste openbare sessie om half elf. Later die zaterdag speelt het team een oefenwedstrijd, maar die is niet toegankelijk voor publiek.

Locatie in Stiphout

Alle openbare trainingen vinden plaats op sportpark Molenven aan de Molenven 7 in Helmond. Het sportpark is de thuisbasis van SV Stiphout.

Met de start van het seizoen 2026/2027 in zicht, krijgt het publiek deze week alvast een eerste blik op de selectie van Helmond Sport. Na de trainingsweek volgt ongetwijfeld meer informatie over de voorbereidingen van de club.