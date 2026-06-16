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Ontdek

Man loopt rond met iets wat op vuurwapen lijkt, politie zoekt getuigen

Vandaag om 16:36 • Aangepast vandaag om 16:56
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

De politie zoekt naar een man die dinsdagmiddag over de parkeerplaats bij een Albert Heijn in Veldhoven met iets wat op een vuurwapen leek. Via onder meer Instagram is een getuigenoproep gedeeld.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man liep rond twee uur 's middags met het voorwerp bij de Lei in Veldhoven. 

Personeel van Albert Heijn in de buurt van de Lei laat weten van niks te weten. 

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