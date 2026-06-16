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Politie vindt 5,5 kilo hasj: burgemeester sluit woning in Helmond

Vandaag om 16:54 • Aangepast vandaag om 18:05
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

De burgemeester van Helmond heeft dinsdag een huis aan de Reggestraat in Helmond gesloten, nadat de politie daar 5,5 kilo hasj op zolder heeft gevonden. Het huis gaat drie maanden op slot. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie startte op 7 mei een onderzoek, omdat er signalen waren dat er een hennepkwekerij in de straat zou zitten. Toen agenten daar een kijkje namen, vonden zij 5,5 kilo hasj en een ontmantelde hennepkwekerij, meldt de gemeente dinsdag.

Vervolgens heeft burgemeester Sjoerd Potters van Helmond besloten om het huis te sluiten. "De woning staat in een woonwijk en daarmee kan er sprake zijn van aantasting van de leefomgeving en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners", zegt de gemeente.

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