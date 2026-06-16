Kaders voor herontwikkeling Fort Oranje voorgesteld

Het college van B&W in Zundert heeft kaders voor de herontwikkeling van Fort Oranje voorgesteld aan de gemeenteraad. Het terrein in Rijsbergen krijgt een nieuwe bestemming na jaren van beheer door de gemeente. Eind juni besluit de raad over de plannen, die zijn opgesteld met inbreng van omwonenden en kaveleigenaren.

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De herontwikkeling van het terrein aan de Bredaseweg 33 in Rijsbergen begon in het najaar van 2025. Het gebied stond jarenlang bekend om problemen op het voormalige campingterrein. De gemeente kreeg na een uitspraak van de Raad van State in juli 2025 officieel het beheer over het terrein, waarna de plannen voor een nieuwe bestemming in gang werden gezet.

Vandaag heeft het college van B&W de kaders voor de toekomst van het terrein besproken. Deze richtlijnen moeten zorgen voor rust in de omgeving en houden rekening met natuur, verkeer, bebouwing en financiële aspecten. Ook is er aandacht voor hoe de ontwikkeling het omliggende gebied kan versterken.

Inbreng van omwonenden

Omwonenden en kaveleigenaren hebben input geleverd voor de plannen. Zes personen bezitten nog grond op het terrein. De gemeente heeft gesprekken gevoerd om hun wensen en zorgen te horen. Deze input wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de strategie voor het terrein.

Eind juni neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde kaders. Daarna volgt in december 2026 een besluit over de ontwikkelrichting. Vanaf 2027 gaat het reguliere proces van start, waarin participatie een belangrijke rol speelt.

Breder onderzoek in Zundert

Naast Fort Oranje onderzoekt de gemeente koppelkansen voor andere projecten in Zundert. Zo wordt gekeken naar het combineren van natuurherstel of leegstand met woningbouw of grondruilingen. Hierbij kan samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte worden ingezet, vanwege hun ervaring binnen de provincie Noord-Brabant.

De agenda van de gemeenteraad, inclusief de kaders voor Fort Oranje, is beschikbaar op de website van de gemeente Zundert onder agendapunt zes voor de vergadering van 30 juni.