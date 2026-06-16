Hanneke Meulendijk-van de Pasch ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Jos van Bree heeft Hanneke Meulendijk-van de Pasch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de raadsvergadering in Geldrop-Mierlo.

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Hanneke Meulendijk-van de Pasch heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet binnen de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Burgemeester Jos van Bree overhandigde de bijbehorende versierselen tijdens een openbare raadsvergadering op ’t Plein in het gemeentehuis.

Meulendijk-van de Pasch heeft meer dan twintig jaar bijgedragen aan het lokale bestuur. Tussen 2006 en 2010 was ze actief als burgercommissielid, waarna ze vanaf 2010 raadslid werd namens DPM (Dorpspartij Mierlo). Binnen haar raadslidmaatschap richtte ze zich vooral op ruimtelijke vraagstukken en werkte ze in de commissie Ruimte.

Naast haar rol in de gemeenteraad was ze sinds 2018 lid van de werkgeverscommissie, waarvan ze de laatste vier jaar voorzitter was. Ook zette ze zich in voor de klankbordgroep afval. Door haar recente benoeming tot wethouder zal ze niet terugkeren in de gemeenteraad.

De Koninklijke Onderscheiding is een erkenning voor haar langdurige en betrokken bijdrage aan het lokale bestuur en de gemeenschap in Geldrop-Mierlo.