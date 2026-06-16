Asfaltwerkzaamheden in Cranendonck deze week

In Cranendonck worden van maandag 22 juni tot vrijdag 26 juni diverse wegen afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden. Het gaat onder meer om straten in Budel, Budel-Dorplein en Maarheeze. Omleidingen worden aangegeven met borden.

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In Budel vinden asfaltwerkzaamheden plaats aan de Randweg-Zuid en Fabrieksstraat. Het betreft het deel tussen de rotonde bij de Miel Davitsstraat en de bocht in de Fabrieksstraat. Ook de spoorwegovergangen in Budel-Dorplein worden aangepakt.

Vanaf woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni wordt gewerkt aan de Moonslaan in Maarheeze. Het gaat om het stuk tussen de Vogelsberg en de bebouwde kom van het dorp.

Werkzaamheden donderdag

Op donderdag 25 juni worden de Grensweg en Dammerstraat in Budel onder handen genomen. Op de Grensweg wordt het asfalt vernieuwd en een busdrempel weggehaald, terwijl op de Dammerstraat de wegmarkeringen worden hersteld.

Laatste dag: vrijdag

Vrijdag 26 juni staan er nog diverse werkzaamheden gepland. In Maarheeze wordt onderhoud uitgevoerd aan de Everhard Winterslaan, tussen de Oranje Nassaulaan en De Brink. In Budel wordt een beschadigd deel van het asfalt op de Nieuwendijk gerepareerd, bij de grens van de bebouwde kom.

Daarnaast wordt op dezelfde dag gewerkt aan de Hamonterweg in Budel-Schoot. Dit betreft het gedeelte tussen de Hamonterweg en Hamont, net over de Belgische grens.

De planning kan veranderen bij slecht weer. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor doorgaand verkeer en worden omleidingen duidelijk aangegeven.