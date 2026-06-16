Maashorst: voorzichtig positief financieel beeld

Het nieuwe college van B en W in Maashorst heeft een voorzichtig positieve financiële update gegeven in de Kaderbrief 2027. Deze brief vormt de basis voor de begroting later dit jaar, maar bevat ook een winstwaarschuwing vanwege nog uit te werken dossiers. De gemeenteraad bespreekt het document op 9 juli.

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Het college van B en W in Maashorst schetst in de Kaderbrief 2027 de financiële kaders voor de komende jaren. Daarbij vraagt het de raad om expliciet akkoord te gaan met de uitgangspunten. De brief is een belangrijke eerste stap naar uitvoering van het samenwerkingsakkoord ‘Trots op vandaag, werken aan morgen’ voor de periode 2026-2030.

Volgens het college biedt de komende periode zowel uitdagingen als kansen. De Kaderbrief benoemt onderwerpen zoals klimaatverandering, druk op water en energie, en de vergrijzing. Dat vraagt om duidelijke keuzes op het gebied van woningen, onderwijs, landbouw, natuur en leefomgeving. Deze plannen worden verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2027.

Financiële onzekerheden

Hoewel het financiële beeld positief lijkt, waarschuwt het college dat er nog veel onzekerheden zijn. Zo moeten de financiële gevolgen van het samenwerkingsakkoord en het onderwijshuisvestingsplan nog worden uitgewerkt. Ook in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en Wmo-voorzieningen, kunnen kosten stijgen. Daarnaast wijst Maashorst op het ontbreken van compensatie vanuit het Rijk voor dure wettelijke taken.

Om financiële balans te behouden, is Maashorst het afgelopen jaar al gestart met het project ‘Een sluitende en toekomstbestendige meerjarenbegroting’. De resultaten hiervan worden meegenomen in de meerjarenraming.

Reserves inzetten

Ondanks de onzekerheden is er ook positief nieuws. De gemeente Maashorst beschikt over een gezonde vermogenspositie. Het college wil hierover in gesprek met de provincie om te kijken naar mogelijkheden voor het inzetten van de algemene reserve. Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad de Kaderbrief 2027.