TOP Oss haalt keeper Sven Jansen binnen

TOP Oss heeft doelman Sven Jansen aangetrokken. De 21-jarige keeper komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract voor één seizoen getekend. Hij sluit direct aan bij de selectie van de club.

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De jonge doelman uit Deventer is 1,93 meter lang en stond tot nu toe onder contract bij Go Ahead Eagles. Daar speelde hij in de jeugdopleiding en maakte hij uiteindelijk deel uit van de hoofdmacht. Bij het eerste elftal was hij betrokken bij zowel een bekerwinst als een Europese campagne.

Sven Jansen staat bekend om zijn kwaliteiten als meevoetballende keeper met een goede trap. Hij wordt daarnaast geroemd om zijn leiderschap vanaf de achterlijn. TOP Oss ziet hem als een waardevolle toevoeging aan het team.

Keeperstrio compleet

Met de komst van Jansen is het keeperstrio van TOP Oss voor het komende seizoen compleet. De club heeft daarmee voldoende opties op doel om de competitie te starten.

Jansen zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. Hij wil zijn kwaliteiten als doelman verder ontwikkelen bij TOP Oss en benadrukt dat hij naast het veld sociaal is, maar ook direct kan zijn als het nodig is. Hij hoopt snel zijn plek in het team te vinden.

De selectie van TOP Oss is inmiddels uitgebreid met meerdere nieuwe gezichten. De komst van Jansen is een volgende stap in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.