PSV-shirt zorgt voor ophef en abdij maakt frisdrank: dit gebeurde vandaag

Het nieuwe uit-shirt van PSV kan bepaald niet iedereen bekoren. En bij Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot zorgde een bijzondere vondst ervoor dat er niet meer alleen bier wordt gebrouwen: dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

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PSV presenteerde dinsdag het nieuwe uitshirt voor komend seizoen, en de reacties zijn verdeeld. Het shirt is overwegend wit met opvallende oranje, paarse en roze accenten. Online regent het kritiek: veel supporters vragen zich gekscherend af of het een verlate 1 aprilgrap is. PSV schrijft dat het shirt is gemaakt voor supporters die durven op te vallen, maar niet iedereen is overtuigd. Het contract met shirtleverancier Puma loopt nog tot 2030. Lees hier alle reacties.

Bij de zolderschoonmaak van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot troffen monniken een bijzondere vondst: een 75 jaar oud recept voor trappistenfrisdrank Ariston. De frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gemaakt, omdat er te weinig grondstoffen waren voor bierproductie. Het oude recept was volgens vader-abt Isaac Majoor 'mierzoet en niet meer van deze tijd', dus ontwikkelden ze een moderne, suikerarme variant. De smaken zijn bijzonder: denk aan bloedsinaasappel met jeneverbes en mango met mandarijn en kardemom. Van de eerste productie van 10.000 liter zijn ruim 36.000 flesjes gemaakt, voorlopig buiten de kloostermuren. Als de smaken aanslaan bij het publiek, willen de monniken Ariston weer binnen de abdij gaan maken. Check het hier.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een verbod op homogenezing, met 57 stemmen voor en 15 tegen. Indringende of stelselmatige pogingen om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te onderdrukken of veranderen worden strafbaar, met als straf flinke boetes of twee jaar cel. Incidentele gesprekken over geaardheid blijven toegestaan. Cultuurtheoloog Frank Bosman van Tilburg University denkt dat de wet lastig te handhaven is: de grens tussen algemene gebedsbijeenkomsten en actieve 'pray the gay away'-campagnes is volgens hem moeilijk te trekken. Of de wet ook geldt voor gebedsgenezers zoals Tom de Wal blijft onduidelijk, omdat zij vaak impliciete formuleringen gebruiken zoals 'onzuiverheden wegbidden'. Bosman ziet de wet vooral als belangrijk signaal aan de samenleving. Lees hier het hele verhaal.

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In Klundert klagen bewoners van de Hoogstraat over levensgevaarlijke situaties sinds de straat is opgeknapt. Na de herbestrating zijn paaltjes van de stoep verdwenen, waardoor auto's, bestelbusjes en zelfs vrachtwagens nu over het trottoir rijden omdat de straat te smal is voor tegenliggers. Bewoners moeten eerst hun hoofd uit de voordeur steken om te kijken of ze veilig naar buiten kunnen. De gemeente heeft beloofd naar de klachten te kijken en waar nodig aanpassingen te doen. Hier lees je het verhaal van de bewoners.

Tot slot nog dit: in de PI Vught heeft een gevangene op 5 mei een medegevangene gestoken met een zelfgemaakt wapen. Het slachtoffer is voor onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De dader is in een strafcel geplaatst. Over de aard van het letsel en de huidige toestand van het slachtoffer is niets bekend. Het is niet de eerste keer dat het misgaat in de PI Vught: in december werden drie medewerkers gegijzeld, vorige maand brak brand uit waardoor 132 gedetineerden moesten worden gevacueerd, en twee weken geleden bleek dat een moordverdachte per ongeluk het dossier van een Taghi-handlanger kon lezen. Check het hier.