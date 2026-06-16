2 militairen van brigade Oirschot gewond tijdens oefening in Duitsland

Twee militairen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot zijn dinsdag gewond geraakt tijdens een oefening bij Münster in Duitsland. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.

In totaal raakten vier militairen gewond toen legervoertuigen op elkaar botsten. Twee van hen komen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot en twee van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar geweest.

Het ongeluk gebeurde begin van de middag met een Boxer-pantserwielvoertuig en een Fennek-verkenningswielvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

In Duitsland is een grote militaire oefening van de Koninklijke Landmacht bezig, waar Nederlandse en Duitse eenheden aan meedoen.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee gaat de oefening gewoon verder. Die duurt nog tot begin juli.