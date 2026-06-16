Na jaren in kille berenkuil vond Tosho rust in Brabant, nu is hij overleden

Verdrietig nieuws uit dierenpark Eindhoven Zoo in Nuenen: bruine beer Tosho is dinsdagochtend overleden. De beer werd in 2013 gered uit een betonnen berenkuil in Bulgarije en kreeg in Nuenen een nieuw leven.

Tosho leefde de eerste negen jaar van zijn leven afgezonderd in een ouderwetse berenkuil. De toenmalige dierentuin Dierenrijk adopteerde hem, waarna hij in 2013 naar Nederland kwam. In Nuenen kon hij eindelijk leven in een natuurlijke, groene omgeving en deelde hij zijn verblijf jarenlang met andere beren.

De afgelopen jaren kampte Tosho met verschillende ouderdomsklachten, waaronder artrose. Volgens Eindhoven Zoo was zijn gezondheid zo ver achteruitgegaan dat zijn levenskwaliteit niet langer kon worden gewaarborgd. Daarom is hij dinsdagochtend ingeslapen.

"Met een zwaar gemoed hebben de dierenarts en de dierenverzorgers gezamenlijk de moeilijke beslissing genomen om Tosho uit zijn lijden te verlossen", schrijft het dierenpark op sociale media.

Ouder dan gemiddeld

Tosho werd 24 jaar oud. Volgens zijn verzorgers is dat een mooie leeftijd: Europese bruine beren worden in het wild gemiddeld 20 tot 25 jaar oud.