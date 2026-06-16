Onderzoek naar huismus en vleermuis in Laarbeek

In Laarbeek wordt van april tot en met juli onderzoek gedaan naar huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Ecologen gaan op vaste momenten door de wijken om nest- en verblijfplaatsen van deze beschermde dieren in kaart te brengen.

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Het onderzoek in Laarbeek wordt uitgevoerd door ecologen die op verschillende tijdstippen door de wijken lopen of fietsen. Ze richten zich op de huismus, vleermuis en gierzwaluw, en doen dit vanaf de openbare weg of paden achter woningen. Onderzoekers zijn herkenbaar aan gele hesjes en kunnen zich legitimeren.

Voor het vleermuisonderzoek maken ze nachtelijke rondes van 15 mei tot en met 17 juli. Het onderzoek naar gierzwaluwen gebeurt in dezelfde periode, maar dan in de avond. Met verrekijkers en speciale apparatuur brengen ze in kaart waar de dieren voorkomen en waar hun nest- en verblijfplaatsen zijn.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente Laarbeek voert dit onderzoek uit om inwoners te helpen bij het isoleren van hun woning. Momenteel moeten woningeigenaren een ecologisch onderzoek laten doen voordat ze isolatiemaatregelen mogen nemen, vanwege de beschermde status van deze diersoorten. Dit is vaak duur en tijdrovend.

Met de resultaten van het onderzoek wordt een zogenaamd soortenmanagementplan opgesteld. Hierin staat hoe schade aan de dieren wordt voorkomen en hoe er voldoende verblijfplaatsen blijven of bijkomen. Op basis van dit plan kan de provincie een vergunning afgeven voor de hele gemeente, waardoor inwoners geen apart ecologisch onderzoek hoeven te laten uitvoeren.

Het onderzoek bespaart inwoners tijd en geld en maakt het gemakkelijker om woningen te verduurzamen. Voor meer informatie over het onderzoek kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Laarbeek.