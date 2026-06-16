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Motorrijder gewond door ongeluk in Beugen
Gisteren om 20:55 • Aangepast vandaag om 07:55
Een auto en een motorrijder zijn dinsdagavond tegen elkaar gebotst op de Hapseweg in Beugen. De motorrijder is gewond geraakt.
De auto reed vanaf een oprit de weg op en heeft mogelijk de motorrijder over het hoofd gezien.
De motorrijder is met verwondingen aan zijn arm en hoofd naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist is niet gewond geraakt.
De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De voertuigen zijn weggesleept.
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