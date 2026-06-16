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Vrachtwagen vat vlam in Ravenstein

Gisteren om 21:27 • Aangepast gisteren om 22:17

Een vrachtwagen heeft dinsdagavond vlam gevat aan de Bulk in Ravenstein. De wagen is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen stond geparkeerd op een industrieterrein. De brand brak rond acht uur uit. Brandweer uit omliggende plaatsen, waaronder Heesch en Uden, werden opgeroepen om te helpen. De klep van de vrachtwagen is met een spreider opengemaakt om de vlammen te blussen. 

De politie gaat camerabeelden bekijken om te onderzoeken of het om brandstichting gaat. De oorzaak is dus nog niet bekend. 

Vrachtwagen vat vlam (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Vrachtwagen vat vlam (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

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