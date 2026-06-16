Vrachtwagen vat vlam in Ravenstein

Een vrachtwagen heeft dinsdagavond vlam gevat aan de Bulk in Ravenstein. De wagen is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting.

De vrachtwagen stond geparkeerd op een industrieterrein. De brand brak rond acht uur uit. Brandweer uit omliggende plaatsen, waaronder Heesch en Uden, werden opgeroepen om te helpen. De klep van de vrachtwagen is met een spreider opengemaakt om de vlammen te blussen.

De politie gaat camerabeelden bekijken om te onderzoeken of het om brandstichting gaat. De oorzaak is dus nog niet bekend.