Jackpot voor NAC: club verdient 4,5 miljoen aan oud-speler Van Hecke

NAC Breda heeft alle reden voor een feestje op dinsdagavond. De club verdient miljoenen aan oud-speler Jan Paul van Hecke. De voormalig NAC-verdediger gaat van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur en dat zou NAC Breda 4,5 miljoen euro opleveren.

NAC verkocht Jan Paul van Hecke jaren geleden al, maar sprak toen af dat de club een percentage zou krijgen als hij later opnieuw zou worden verkocht: 7,5 procent.

Tottenham Hotspur betaalt volgens Voetbal International zo'n zestig miljoen euro voor Van Hecke. Daardoor krijgt niet alleen zijn huidige club geld, maar ook NAC Breda. In totaal zou het om zo’n 4,5 miljoen euro gaan. En dat is een recordbedrag voor de club.

Recordbedrag

Tot nu toe was Nemanja Gudelj de duurste uitgaande transfer van NAC. De club verkocht de Servische middenvelder in 2013 voor 3 miljoen euro aan AZ. Van Hecke ging zeven jaar later voor 2,5 miljoen van Brabant naar Brighton & Hove Albion. Maar nu blijkt Van Hecke dus alsnog de meest lucratieve transfer in de geschiedenis van NAC.