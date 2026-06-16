Gemeente Boekel sluit jaarrekening 2025 af met 3 miljoen euro winst

De gemeente Boekel heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Het financiële overschot versterkt de reserves en maakt nieuwe investeringen in de leefbaarheid en ontwikkeling van de gemeente mogelijk. Boekel blijft hiermee financieel gezond en voorbereid op toekomstige uitdagingen.

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Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een nettoresultaat van 3.081.000 euro. Dit positieve saldo is vooral te danken aan een hogere uitkering van het Rijk en een voordelig saldo voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze meevallers hebben de financiële positie van de gemeente verder versterkt.

Tijdens de eerdere bestuursrapportage werd een overschot van 5.653.000 euro verwacht, maar dit viel lager uit door een extra storting in de verliesvoorziening van het grondbedrijf. De gemeente benadrukt dat deze stap onderdeel is van een zorgvuldige financiële koers.

Financieel weerbaar

De financiële weerbaarheid van Boekel wordt als uitstekend beoordeeld. Dit betekent dat de gemeente voldoende reserves heeft om onverwachte tegenvallers op te vangen. Deze stevige basis is belangrijk, gezien de onzekerheden die de komende jaren worden verwacht, zoals lagere inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2029 en oplopende kosten in de jeugdzorg.

Ondanks deze uitdagingen blijft Boekel investeren in de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de gemeente. In 2025 werden diverse woningbouwprojecten en verbeteringen aan de openbare ruimte gerealiseerd. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid en sociale samenhang, onder andere door initiatieven in het sociaal domein en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2025 op donderdag 23 juni. De vaststelling van het verslag vindt plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 2 juli. Het jaarverslag is in een vernieuwde en transparantere opzet opgesteld en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.