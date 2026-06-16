Raadscommissie Rucphen bespreekt financiële toekomst

De raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen in Rucphen bespreekt op donderdag 25 juni de financiële plannen voor 2027. De Perspectievennota 2027 laat zien dat de financiële ruimte onder druk staat. Het is volgens de gemeente nodig om ambities, voorzieningen en middelen in balans te brengen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start om half acht ’s avonds.

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Op 25 juni buigt de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) zich over de Perspectievennota 2027. In dit document staan de verwachtingen voor de financiële situatie van de gemeente Rucphen in de komende jaren. Het laat zien dat er minder ruimte is voor uitgaven, wat keuzes noodzakelijk maakt. Deze nota vormt de basis voor de begroting van 2027, die later dit jaar wordt vastgesteld.

Op 8 juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over de nota. Tot die tijd kunnen inwoners hun mening geven. De vergadering op 25 juni is openbaar en belangstellenden kunnen deze bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 in Rucphen.

Agenda en vergaderstukken

De voorlopige agenda en de bijbehorende documenten zijn beschikbaar via de website van de gemeente Rucphen. Na afloop is de vergadering ook terug te luisteren op dezelfde website.

Spreekrecht voor inwoners

Inwoners die willen inspreken over de Perspectievennota kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Dit kan telefonisch of per e-mail.