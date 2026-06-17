Automobilist scheurt met ruim 200 km per uur over A2, rijbewijs kwijt

Een 48-jarige automobilist is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met een gemiddelde snelheid van 182 kilometer per uur over de A2 bij Boxtel reed. Het rijbewijs van de man werd direct ingenomen.

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De snelheidsduivel werd opgemerkt door een onopvallend videosurveillanceteam van de politie, waarna agenten direct een trajectmeting startten.