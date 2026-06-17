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Automobilist scheurt met ruim 200 km per uur over A2, rijbewijs kwijt
Vandaag om 06:25 • Aangepast vandaag om 06:50
Een 48-jarige automobilist is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met een gemiddelde snelheid van 182 kilometer per uur over de A2 bij Boxtel reed. Het rijbewijs van de man werd direct ingenomen.
De snelheidsduivel werd opgemerkt door een onopvallend videosurveillanceteam van de politie, waarna agenten direct een trajectmeting startten.
Daaruit bleek dat de bestuurder over een langere afstand gemiddeld 182 kilometer per uur reed. Op een weg waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan, liep zijn snelheid zelfs op tot ruim 200 kilometer per uur.
Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak.
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