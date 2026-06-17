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Brand bij woning in Vught na mogelijke knal, bewoner blust zelf vuur

Vandaag om 07:27 • Aangepast vandaag om 08:18
Foto: politie.nl.
Foto: politie.nl.

Bij een woning aan de Isabellastraat in Vught is in nacht van dinsdag op woensdag rond vier uur een korte brand uitgebroken. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond aan de voorkant van het huis. Daar is de gevel flink zwart geworden door de rook en vlammen. Volgens de politie is er vlak voor de brand mogelijk een knal gehoord in de buurt.

De bewoner wist het vuur zelf te blussen, waardoor erger werd voorkomen. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt hoe de brand precies is ontstaan.

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