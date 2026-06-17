Brand bij woning in Vught na mogelijke knal, bewoner blust zelf vuur

Bij een woning aan de Isabellastraat in Vught is in nacht van dinsdag op woensdag rond vier uur een korte brand uitgebroken. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Redactie Geschreven door

De brand ontstond aan de voorkant van het huis. Daar is de gevel flink zwart geworden door de rook en vlammen. Volgens de politie is er vlak voor de brand mogelijk een knal gehoord in de buurt.