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Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur

Vandaag om 07:53 • Aangepast vandaag om 08:46

Een automobilist is woensdagochtend met zijn auto tegen een boom gereden op de Hoevenseweg in Etten-Leur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is geraakt, is niet bekend.

Door het ongeluk werd de Hoevenseweg tijdelijk deels afgesloten. De politie leidde het verkeer langs de plek van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto meegenomen.

  • Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
    Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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