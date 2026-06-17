Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur

Een automobilist is woensdagochtend met zijn auto tegen een boom gereden op de Hoevenseweg in Etten-Leur.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is geraakt, is niet bekend.

Door het ongeluk werd de Hoevenseweg tijdelijk deels afgesloten. De politie leidde het verkeer langs de plek van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto meegenomen.