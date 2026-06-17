Dronken man maakt foto's van meisje bij speeltuin, moeder grijpt in

Een dronken man is dinsdagavond geslagen na onrust bij een speeltuin aan het Kerstroosplein in Eindhoven. Volgens een getuige maakte de man foto’s van een 8-jarig meisje, gooide hij bierflesjes naar spelende kinderen en riep hij vunzige taal.

De politie kreeg rond tien voor negen een melding over de man. Toen agenten bij de speeltuin aankwamen, lag hij op de grond. Hoe dat was gebeurd, wilde hij volgens de politie niet zeggen.

De moeder van het meisje vertelde agenten dat een omstander haar te hulp was geschoten. Die zou de man hebben geslagen. Ook zou de omstander foto’s van het meisje van de telefoon van de man hebben gewist.

Volgens de politie is op de telefoon van de man niets strafbaars aangetroffen. Wel kreeg hij een proces-verbaal voor openbare dronkenschap. Ook kreeg hij een waarschuwing om niet meer in speeltuinen te komen.