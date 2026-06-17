Drie auto's botsen op elkaar bij wegwerkzaamheden in Helmond

Op de Kasteel Traverse in Helmond zijn woensdagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen is een busje van een taxibedrijf.

Het ongeluk gebeurde bij een invoegstrook waar aan de weg wordt gewerkt. Door de werkzaamheden was het al druk op de weg. Het ongeluk zorgt voor extra opstoppingen.

Eén persoon wordt gecontroleerd in een ambulance. Het is nog niet duidelijk of diegene naar het ziekenhuis moet.

De auto's worden door een bergingsbedrijf weggehaald. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.