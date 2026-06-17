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Ingetrokken vergunning voor woonhuis in Berlicum
Vandaag om 09:58
De aanvraag voor het verbouwen van een woonhuis aan de Julianastraat in Berlicum is ingetrokken. De vergunning werd op 26 mei 2026 aangevraagd en op 12 juni door de aanvrager zelf teruggetrokken.
Het ging om een omgevingsvergunning voor een woonhuis op nummer 42 aan de Julianastraat in Berlicum. De aanvraag werd minder dan een maand na indiening door de aanvrager ingetrokken.
Waarom de vergunning is ingetrokken, wordt in de beschikbare informatie niet vermeld.
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