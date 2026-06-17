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Nieuwe straatnaam vastgesteld in Waalwijk
Vandaag om 09:58
De gemeente Waalwijk heeft de nieuwe straatnaam Jan van Heesbeenstraat vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een straat in Waalwijk te vernoemen naar Jan Wouter van Heesbeen. Hij was auteur van het boek "Rooien Bart" en medeoprichter van het schoenenmuseum.
Met deze keuze wil de gemeente hem eren vanwege zijn bijdrage aan de lokale historie en cultuur. De vaststelling van de straatnaam is officieel bekendgemaakt op 11 juni 2026.
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