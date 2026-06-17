Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe straatnaam vastgesteld in Waalwijk

Vandaag om 09:58

De gemeente Waalwijk heeft de nieuwe straatnaam Jan van Heesbeenstraat vastgesteld.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een straat in Waalwijk te vernoemen naar Jan Wouter van Heesbeen. Hij was auteur van het boek "Rooien Bart" en medeoprichter van het schoenenmuseum.

Met deze keuze wil de gemeente hem eren vanwege zijn bijdrage aan de lokale historie en cultuur. De vaststelling van de straatnaam is officieel bekendgemaakt op 11 juni 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.