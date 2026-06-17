Nieuwe straatnaam vastgesteld in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft de nieuwe straatnaam Jan van Heesbeenstraat vastgesteld.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een straat in Waalwijk te vernoemen naar Jan Wouter van Heesbeen. Hij was auteur van het boek "Rooien Bart" en medeoprichter van het schoenenmuseum.