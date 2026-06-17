Bestemmingsplan Biest-Houtakker Klein Westerwijksestraat 19 definitief

Het bestemmingsplan voor Klein Westerwijksestraat 19 in Biest-Houtakker is definitief vanaf 14 mei 2026. Dit betekent dat het plan niet meer aangepast kan worden.

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Het bestemmingsplan voor het adres Klein Westerwijksestraat 19 in Biest-Houtakker is onherroepelijk geworden. Dit houdt in dat de plannen zoals vastgesteld door de gemeente Hilvarenbeek vanaf 14 mei 2026 niet meer gewijzigd kunnen worden.

Belangstellenden kunnen het bestemmingsplan en bijbehorende documenten digitaal bekijken. Deze zijn te vinden op de landelijke website voor ruimtelijke plannen.