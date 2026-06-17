Gemeente Woensdrecht verhuurt grond voor biodiversiteit

De gemeente Woensdrecht gaat een perceel grond in Huijbergen verhuren. Het perceel is circa 5.102 vierkante meter groot en wordt verhuurd via een openbare selectieprocedure voor een periode van maximaal drie jaar.

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Het perceel ligt aan het Eiland in Huijbergen en heeft onder andere een struweelhaag aan de zuidzijde als landschapselement. De grond mag alleen worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit, passend bij de kenmerken van het gebied. Eventuele aanpassingen aan het perceel zijn volledig voor rekening van de huurder.

De huurovereenkomst kan door de gemeente tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 0,18 euro per vierkante meter, waarbij een vergoeding voor het onderhoud van de struweelhaag wordt afgetrokken. Inschrijvingen worden beoordeeld op de lokale bijdrage aan biodiversiteit en de kwaliteit van het beheer- en onderhoudsplan.

Belangstellenden kunnen tot zes juli 2026 vragen stellen en moeten hun inschrijving uiterlijk zeven juli 2026 digitaal indienen. Latere inschrijvingen worden niet geaccepteerd.