Gehandicaptenparkeerplaats Stallaertstraat Woensdrecht opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Stallaertstraat 7 in Woensdrecht is opgeheven. Dit besluit is genomen omdat de vergunninghouder is verhuisd.

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De gemeente Woensdrecht heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats aan de Stallaertstraat 7 op te heffen. Deze parkeerplaats was exclusief gereserveerd voor een specifieke kentekenhouder. Omdat de vergunninghouder niet langer op dit adres woont, wordt de plek weer beschikbaar gemaakt als openbare parkeerplaats.

Het besluit is gebaseerd op gemeentelijke beleidsregels en de Wegenverkeerswet. De kentekenbordreservering op JBJ-96-Z wordt hiermee ingetrokken. De parkeerplaats kan voortaan door iedereen worden gebruikt.