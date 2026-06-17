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Beslistermijn verlengd voor klimwand in Hoogerheide
Vandaag om 10:04
De gemeente Woensdrecht heeft besloten de beslistermijn voor de vervanging van een klimwand aan de Kooiweg in Hoogerheide te verlengen met maximaal zes weken.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben aangegeven dat de verlenging nodig is in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om een aanvraag voor het vervangen van een indoorklimwand aan de Kooiweg 40 in Hoogerheide.
De aanvraag werd op 24 april 2026 ontvangen. Met deze verlenging wordt meer tijd genomen om de vergunningsaanvraag zorgvuldig te beoordelen.
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