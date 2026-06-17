Beslistermijn verlengd voor bouwplannen in Ossendrecht

De gemeente Woensdrecht heeft besloten de beslistermijn voor een aanvraag aan de Langeweg 26 in Ossendrecht met maximaal zes weken te verlengen.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van loodsen op het adres Langeweg 26 in Ossendrecht. De aanvraag is op 26 maart 2026 ontvangen door de gemeente.

Door de verlenging van de beslistermijn hebben burgemeester en wethouders van Woensdrecht meer tijd om de plannen te beoordelen. Het besluit hierover is genomen op 18 april 2026.