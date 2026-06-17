Land van Cuijk maakt splitsen van woningen mogelijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld die het splitsen van woningen in meerdere zelfstandige woonruimten mogelijk maakt. Dit beleid is bedoeld om het woningtekort aan te pakken en sluit aan bij de Woon(zorg)visie van de gemeente. Het splitsen kan vanaf 2026, maar alleen onder strenge voorwaarden.

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Het splitsen van woningen is een oplossing voor het woningtekort in Land van Cuijk. Vooral kleine huishoudens, die zoeken naar betaalbare woningen, profiteren hiervan. Tot nu toe was splitsen alleen bij uitzondering toegestaan, maar met het nieuwe beleid wordt dit meer gestimuleerd. Daarbij gelden strikte eisen, zoals een minimale woninggrootte van 100 vierkante meter en een maximale splitsing in drie eenheden.

De regeling is alleen van toepassing binnen stedelijk gebied en sluit agrarische bedrijfswoningen en woningen op bedrijventerreinen uit. Ook mogen woningen onder de betaalbaarheidsgrens van 420.000 euro niet worden gesplitst. Verder moeten initiatiefnemers voldoen aan parkeernormen en ruimtelijke kwaliteitseisen, zoals een goede visuele aansluiting op de omgeving. Het beleid treedt in werking in 2026 en wordt periodiek geëvalueerd.