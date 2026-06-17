Gemeente Land van Cuijk vergemakkelijkt kleinschalige kamerbewoning

De gemeente Land van Cuijk heeft nieuwe regels opgesteld voor kleinschalige kamerbewoning. Hiermee wil het college bewoners meer mogelijkheden geven om kamers te verhuren, terwijl de impact op de leefomgeving beperkt blijft. Het beleid gaat op 10 juni 2026 in.

Gevonden voor jou

De beleidsregel 'Kleinschalige kamerbewoning Land van Cuijk 2026' is bedoeld om het verhuren van maximaal twee kamers binnen een zelfstandige woning makkelijker te maken. De verhuurder moet zelf minimaal de helft van de woning gebruiken en voorzieningen zoals keuken en badkamer delen met de huurders. Bedrijfswoningen en woningen op bedrijventerreinen zijn uitgesloten.

Het nieuwe beleid is een reactie op de krapte op de woningmarkt en sluit aan bij de maatschappelijke behoefte aan gevarieerde woonvormen. De regels zorgen ervoor dat woonoplossingen niet ontwrichtend zijn voor de leefomgeving. Toeristische verhuur en verhuur in bijgebouwen vallen buiten deze regeling. Voor meervoudige kamerbewoning blijft aanvullend onderzoek nodig.