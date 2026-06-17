Stalaanvraag Veenstraat in Bavel ingetrokken

De aanvraag om een stal dicht te zetten en het dak te vervangen in Bavel is ingetrokken.

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Een aanvraag bij de gemeente Breda voor het dichtzetten van een stal en het vervangen van het dak aan de Veenstraat in Bavel is stopgezet. Hierdoor wordt de vergunning niet verder behandeld.

De aanvraag betrof bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten. Het intrekken van de aanvraag betekent dat de geplande werkzaamheden niet doorgaan. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen het intrekken.