Evenementenvergunning verleend voor Bavel ANNO

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement Bavel ANNO. Het evenement vindt plaats in Bavel van vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni 2026.

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De vergunning is op 14 juni 2026 afgegeven en geldt voor het evenement Bavel ANNO. Het evenement begint op vrijdagmiddag 19 juni om vier uur en eindigt op zondagavond 21 juni om elf uur.

De locatie van het evenement is in Bavel. Meer informatie over de vergunning en het kenmerk Z2026-002377 kan digitaal worden opgevraagd via de website van de gemeente Breda.