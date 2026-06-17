Vergunning verlengd voor container en toiletcabine in Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een container en toiletcabine aan de Zeebruggestraat 2 in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 12 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft het gebruik van openbare ruimte voor het plaatsen van een container en een toiletcabine op het adres Zeebruggestraat 2, 5628NJ Eindhoven. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Met deze verlenging blijft het gebruik van de openbare ruimte op deze locatie toegestaan. De vergunning is verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-005354.