Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Biezelaar in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij Biezelaar 27 in Terheijden. Dit gebeurt door het plaatsen van een verkeersbord met daarop het kenteken van de aanvrager.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is aangevraagd door een bewoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren. Het bieden van deze gereserveerde plek is belangrijk voor zijn mobiliteit en dagelijkse zelfredzaamheid.

De locatiekeuze is afgestemd op toegankelijkheid en verkeersveiligheid, met inachtneming van mogelijke overlast voor andere bewoners en weggebruikers. Het besluit past binnen de regels en het beleid van de gemeente en draagt bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in de buurt.