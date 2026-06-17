Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan Biezelaar in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Biezelaar in Terheijden. Het verkeersbesluit is genomen om de mobiliteit en zelfredzaamheid van de aanvrager, die op dit adres woont, te ondersteunen.

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Bij de woning aan Biezelaar 25 wordt een gereserveerde parkeerplek aangewezen, herkenbaar door het verkeersbord E6 met een kentekenplaat van de aanvrager. De maatregel sluit aan bij gemeentelijk beleid om mensen met een beperking maatwerk te bieden.

De aanvraag is gedaan omdat de bewoner een gehandicaptenparkeerkaart bezit en geen eigen parkeerplek heeft. Het besluit draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de aanvrager, terwijl rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid en minimale overlast voor buurtbewoners.