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Procedure verlengd voor dakkapel in Raamsdonksveer
Vandaag om 10:11
De gemeente heeft besloten de procedure voor een dakkapel aan de Benraatshoef te verlengen.
Op 10 juni 2026 heeft de gemeente een besluit genomen om de behandeling van de aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak aan de Benraatshoef 28 in Raamsdonksveer te verlengen. Het betreft zaaknummer Z2026-00000390.
De procedure is met zes weken verlengd. De verlenging geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.
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