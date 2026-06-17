Vergunning voor nieuwe dakpannen in Geertruidenberg verleend

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen van de dakpannen op een pand aan de Zuidwal.

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Op 9 juni 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een besluit genomen over een aanvraag voor het veranderen van de kleur van dakpannen op de locatie Zuidwal 57. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De vergunning is verleend.

Belangstellenden kunnen het besluit en bijbehorende stukken op verzoek inzien. Voor verdere informatie over de procedure kan contact worden opgenomen met de gemeente Geertruidenberg.