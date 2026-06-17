Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor nieuwe dakpannen in Geertruidenberg verleend

Vandaag om 10:11

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen van de dakpannen op een pand aan de Zuidwal.

Gevonden voor jou

Op 9 juni 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een besluit genomen over een aanvraag voor het veranderen van de kleur van dakpannen op de locatie Zuidwal 57. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De vergunning is verleend.

Belangstellenden kunnen het besluit en bijbehorende stukken op verzoek inzien. Voor verdere informatie over de procedure kan contact worden opgenomen met de gemeente Geertruidenberg.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.