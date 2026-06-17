Buffervat en leidingbrug gepland in Geertruidenberg

Er komt een buffervat, pompgebouw en leidingbrug aan de Kanaalweg-Oost in Geertruidenberg. Het ontwerpbesluit hiervoor is op 11 juni 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Geertruidenberg heeft een ontwerpbesluit genomen voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug. Dit project valt onder technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Daarnaast wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag hiervoor is op 3 april 2026 ingediend. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn te bekijken in het gemeentehuis en digitaal via de website van Je Leefomgeving. Na afloop van de inzagetermijn op 29 juli 2026 zal de gemeente een definitief besluit nemen.