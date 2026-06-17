Gemeente Moerdijk voert straatgesprekken over participatie

Gemeente Moerdijk start straatgesprekken om inwoners te betrekken bij plannen.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk is begonnen met straatgesprekken om inwoners beter te betrekken bij gemeentelijke plannen en projecten. Op verschillende locaties binnen de gemeente vraagt Moerdijk naar ervaringen en wensen rondom participatie.

De gesprekken zijn kort en toegankelijk en gericht op een brede groep inwoners, waaronder mensen die normaal gesproken niet deelnemen aan enquêtes. De gemeente wil weten hoe inwoners het meedenken en meedoen ervaren, wat hen eventueel tegenhoudt en hoe participatie makkelijker kan worden gemaakt.

Gesprekken op diverse plekken

De straatgesprekken vinden plaats tijdens evenementen en bijeenkomsten in onder andere Zevenbergen, Fijnaart en Willemstad. Zo wordt er op maandag 19 juni gesproken tijdens 'Klundert op een kluitje', en op donderdag 6 juli op de weekmarkt in Willemstad.

Naast de straatgesprekken organiseert de gemeente ook een bijeenkomst voor genodigden op 23 juni. En in september wordt op het Markland College tijdens de lunchpauze naar de mening van leerlingen gevraagd.

Participatieverslag als basis

De gemeente verwerkt alle reacties in een participatieverslag, dat als basis dient voor het nieuwe participatiebeleid. Dit beleid wordt eind dit jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd. Moerdijk wil hiermee laten zien hoe de inbreng van inwoners wordt meegenomen.