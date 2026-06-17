Raadsvergadering in Oirschot op 23 juni

Op dinsdag 23 juni neemt de gemeenteraad van Oirschot belangrijke besluiten tijdens een vergadering in de raadszaal. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en is toegankelijk voor publiek op de tribune.

Gevonden voor jou

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Oirschot en is ook live online te volgen. Tijdens de avond worden zowel A-stukken, waar geen discussie over wordt verwacht, als B-stukken, waarbij debat mogelijk is, behandeld. Onder de A-stukken vallen onder andere wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD en de benoeming van twee nieuwe burgerraadsleden.

Bij de B-stukken staan onderwerpen als de jaarrekening van 2025, een koersbrief voor 2027 en investeringen in wegen tussen 2026 en 2030 op de agenda. Ook wordt er gesproken over woningbouwontwikkeling in Leefdael II en een initiatiefvoorstel voor samenwerking tussen Best en Oirschot.

Inspraakmogelijkheden verruimd

Vanaf 3 juni zijn de inspraakmogelijkheden bij de gemeenteraad uitgebreid. Inwoners kunnen nu ook hun mening geven tijdens bijeenkomsten waarin beeldvormende sessies of richtinggevende debatten plaatsvinden. Hierbij gelden dezelfde regels als bij inspraak tijdens raadsvoorstellen.

De maximale spreektijd is vijf minuten, waarna raadsleden aanvullende vragen kunnen stellen. Inwoners die willen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan van een raadsbijeenkomst, maar wel op die van een raadsvergadering, kunnen dit doen tijdens de laatste bijeenkomst voorafgaand aan de betreffende vergadering.