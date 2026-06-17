Parkeerverbod ingesteld aan Berkenlaan in Zundert

De gemeente Zundert heeft een parkeerverbod ingesteld op de Berkenlaan, tegenover de bushalte bij huisnummer 76. Het besluit is genomen om de doorstroming van verkeer en de bereikbaarheid van hulpdiensten te verbeteren.

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Vanaf 9 juni 2026 geldt er een parkeerverbod op een deel van de Berkenlaan in Zundert. Het verbod is ingesteld op verzoek van vervoerder Arriva, zodat buschauffeurs bij de bushalte kunnen wachten en het overige verkeer hen makkelijker kan passeren. De bushalte is het begin- en eindpunt van buslijn 374.

Het parkeerverbod zorgt voor het verlies van enkele parkeerplekken, maar volgens de gemeente zijn er in de directe omgeving voldoende alternatieven. De maatregel draagt bij aan de veiligheid en bereikbaarheid van de weg, waaronder voor hulpdiensten. Het besluit is vastgelegd in verkeersborden en bijbehorende tekeningen.