Nieuwe gemeenteraad Bladel telt tien nieuwe leden

De gemeenteraad van Bladel is op 1 april 2026 geïnstalleerd. De raad telt 19 zetels, waarvan er tien zijn bezet door nieuwe gezichten.

Gevonden voor jou

Op 1 april is de nieuwe gemeenteraad van Bladel officieel van start gegaan. De raad bestaat uit 19 zetels, verdeeld over vijf partijen. CDA en Bladel Transparant hebben ieder zes zetels, de Vrije Hapertse Partij drie en zowel PRO5 als VVD twee. Van de raadsleden zijn er tien nieuw, terwijl negen ook in de vorige termijn actief waren.

Een van de herkozen raadsleden is Marieke van Gorp. Zij is 42 jaar, woont in Bladel en is lid van PRO5. Dit is haar tweede termijn in de gemeenteraad. Naast haar raadswerk is ze werkzaam bij Pozob, een huisartsenorganisatie in de regio, waar ze stafmedewerker en POH-GGZ (ondersteuner geestelijke gezondheidszorg) is.

Veelzijdige interesses

In haar vrije tijd houdt Marieke zich bezig met muziek. Ze speelt viool samen met haar dochter, heeft een jaar geleden cellolessen opgepakt en bezoekt graag concerten. Haar favoriete plek in Bladel is de Groene Long, een groene zone die volgens haar een geweldige bijdrage levert aan de gemeenschap.

Marieke wil zich inzetten voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Haar belangrijkste thema’s zijn jeugdzorg, mentale gezondheid en zorg. Ze wil inwoners betrekken door gesprekken, werkbezoeken en door hen uit te nodigen om vergaderingen bij te wonen.

Met tien nieuwe gezichten en een duidelijke visie op samenwerking gaat de gemeenteraad van Bladel de komende vier jaar aan de slag voor haar inwoners.