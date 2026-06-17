Gemeente Alphen-Chaam presenteert plannen voor 2027

De gemeente Alphen-Chaam heeft de perspectiefnota voor 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Het document bevat beleidsdoelen en plannen voor de komende jaren. Het college kiest bewust voor een beleidsarme aanpak vanwege de financiële onzekerheden.

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De perspectiefnota biedt een overzicht van de plannen en doelen die de gemeente Alphen-Chaam wil realiseren in 2027. Door de nadruk op een beleidsarme opzet wordt ruimte gecreëerd om nieuwe voorstellen zorgvuldig en in samenhang te beoordelen richting de begroting.

Financiële onzekerheden blijven een belangrijk aandachtspunt voor het college van burgemeester en wethouders. Door voorzichtigheid in de plannen blijft er flexibiliteit om in te spelen op eventuele veranderingen in het financiële beeld.

Bespreking op 2 juli

De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota op 2 juli 2026. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelen en plannen verder besproken en mogelijk aangepast. Dit moment is essentieel om tot een definitieve begroting te komen.

De bijeenkomst biedt inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om de plannen van de gemeente te volgen. Het college benadrukt dat nieuwe voorstellen pas in een later stadium worden geïntegreerd, zodat er voldoende ruimte is voor overleg.

Met de perspectiefnota zet de gemeente een stap richting de toekomst, waarbij zorgvuldigheid en financiële stabiliteit centraal staan.